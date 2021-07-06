За первое полугодие 2021 года заключено 9,916 млн электронных договоров ОСАГО. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года, и более 50% от всех заключенных за полугодие договоров обязательной «автогражданки», сообщает Российский союз автостраховщиков.

В топ-пятерку регионов по количеству заключенных за полгода электронных договоров ОСАГО вошли Москва (956,1 тыс. договоров), Московская область (538,7 тыс.), Свердловская область (372,7 тыс.), Санкт-Петербург (313,8 тыс.) и Краснодарский край (276,9 тыс.).



«Мы видим, что заключение договоров ОСАГО онлайн продолжает демонстрировать бурный рост. Во многом спрос на электронные полисы подхлестнула пандемия. Но и страховщики оказались готовы: своевременно запущенная АИС «ОСАГО 2.0» существенно повысила защиту от мошеннических сделок, которые больше всего тормозили развитие электронных продаж ОСАГО, и позволила страховщикам предоставить своим клиентам качественный, удобный и надежный сервис», — комментирует президент РСА Игорь Юргенс.

Ася ШАЛИМОВА