Большинство выпускников этого года рассчитывают после вуза на зарплату в 25—55 тыс. рублей. Такие данные исследования Министерства науки и высшего образования РФ и платформы «Россия – страна возможностей», в рамках которого было опрошено более 10 тыс. российских студентов, приводит департамент коммуникаций автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

В числе фактов о выпускниках этого года сообщается, что «большинство (53%) выпускников после вуза рассчитывают на зарплату в 25—55 тыс. рублей, еще 15% хотят получать от 56 тыс. до 85 тыс. рублей. 7% опрошенных ребят ожидают зарплату в размере 100 тыс. и выше».

Опрос также показал, что больше половины студентов (63%) имели оплачиваемую работу во время обучения.



Сразу после окончания вуза большинство выпускников планируют продолжить получение образования (37%; среди бакалавров — 38%, среди магистров — 27%), еще 30% будут устраиваться на работу по найму (среди бакалавров — 29%, среди магистров — 33%). Об открытии своего дела говорят 6% выпускников. Еще порядка 4% планируют уйти во фриланс (среди бакалавров — 4%, среди магистров — 2%).

Ася ШАЛИМОВА