📰 В правительстве РФ идет разработка концепции «донастройки» налоговой системы на ближайшую «трехлетку», которая может принести бюджету несколько сот млрд рублей в год, сообщили в Минфине «Известиям» . В ведомстве добавили, что накануне состоялось «обсуждение вопросов, связанных с доведением базовых бюджетных ассигнований». В настоящий момент предварительно определены четыре базовых области, в которых планируется повышение налоговой нагрузки: металлургия, добыча полезных ископаемых, акцизы на вредные продукты и доходы состоятельных граждан. Эксперты считают данный вопрос почти решенным и неизбежным, так как увеличение налогов позволит профинансировать стратегические инициативы правительства — комплекс проектов в области современных технологий, инфраструктуры, цифровой экономики, модернизации госуслуг.

📰 Служба финансового омбудсмена опубликовала список из 2 тыс. финансовых организаций, которые, вопреки закону, не организовали с ней взаимодействие, пишут «Ведомости» . Без этого условия их клиенты не могут обратиться к омбудсмену в случае нарушения своих потребительских прав — только через суд. С 1 января к службе финансового омбудсмена по закону «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» должны подключиться банки, кредитные потребительские кооперативы, ломбарды и негосударственные пенсионные фонды. Раньше обязанность взаимодействовать с омбудсменом распространялась только на страховщиков и МФО.

📰 Индекс Московской биржи обновил исторический максимум, преодолев отметку 3 900 пунктов, пишет «Коммерсант» . Основным драйвером для фондового индекса был рост цен на нефть, стоимость которой в начале торгов обновила трехлетний максимум. Рост индекса Московской биржи продолжается с конца октября прошлого года и с того момента составил более 39%. Эксперты считают, что в краткосрочной перспективе объективных причин для дальнейшего роста нет, но в более долгосрочном плане российский рынок может рассчитывать на положительную динамику.

📰 За первое полугодие российскому рублю ожидаемо удалось укрепиться к максимумам года — под 72 за доллар, хотя повышенная волатильность валютных пар сопровождала рубль на протяжение всего периода, поделился с «Российской газетой» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он считает, что весенние расчеты траектории курса рубля реализовались в полной мере. При этом эксперт подчеркивает, что есть ряд маркеров, указывающих на вероятность снижения в ближайшее время рубля против основных валют, доллара и евро. По его словам, в качестве среднесрочной преграды росту пары доллар/рубль рассматривается область 74,5 рубля, область предложения в евро — 89 рублей.

📰 Выплаты из бюджета по демпферу нефтяным компаниям для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в июне составили 51,2 млрд рублей, а в целом за период с марта по июнь этого года — 146,4 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине. Ранее для сдерживания цен нефтяные компании России сократили экспорт бензина. Так, в первом полугодии 2021 года при производстве 17,7 млн тонн топлива «Евро-5» за рубеж ушло лишь 10% от общего объема, а в первой половине июня экспортировано лишь 5%, следует из данных ЦДУ ТЭК. Кабмин еще с апреля рассматривает возможность ввести запрет на экспорт бензина из России. Но сейчас мера будет излишней и уже не повлияет на ситуацию на топливном рынке, так как вывоз и без того сокращен до минимумов, считают эксперты. Дефицита бензина в стране, по их оценкам, ожидать не стоит, но цены продолжат расти из-за слабого рубля.

📰 Постоянно меняющийся из-за пандемии порядок авиаперевозок, конкуренция туроператоров и снижение глубины бронирований вернули на рынок забытый формат — горящие туры, пишет «Коммерсант» . Пик продаж таких путевок в 2014 году стал предвестником волны банкротств операторов. Дисконт на туры в Турцию с вылетом на ближайшие даты сейчас достигает 40%, а средние цены снижаются. Спрос поддерживает непогода на Кубани и массовая изоляция россиян на Кубе. Сложившуюся ситуацию участники рынка объясняют тем, что россияне стали откладывать покупку туров и операторы вынуждены снижать цены.

Анна КОМАРОВА