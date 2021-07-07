Рубль демонстрирует укрепление к доллару и евро на утренних торгах среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,245 рубля, что на 17,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 87,805 рубля (минус 22,5 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 74,21—74,425 рубля за доллар и 87,7725—88 рублей за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА