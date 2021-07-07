Треть опрошенных работодателей в России отмечают в своих компаниях средний или высокий уровень текучести кадров. При этом самой популярной причиной увольнения сотрудников является неудовлетворенность уровнем заработной платы, о чем сообщили 43% опрошенных, говорится в результатах совместного исследования аналитического центра НАФИ и Лаборатории исследования рынка труда НИУ ВШЭ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Неудовлетворенность уровнем заработной платы — самая распространенная причина увольнения сотрудников, так считают 43% представителей компаний», — говорится в результатах опроса. Около 16% опрошенных среди причин текучки выделили несоответствие знаний и навыков должностным обязанностям, 15% — неудобный график работы, 12% — проблемы с проездом до места работы, 11% — сложные отношения в коллективе, 10% — ненормированный рабочий день.

Отмечается, что высокий и средний уровни текучки в компании фиксирует порядка 33% опрошенных работодателей. «Чаще о низком уровне текучки говорят представители малого бизнеса (58% против 46% среди крупных компаний), а также представители предприятий, функционирующих в крупных городах (59%)», — рассказали в НАФИ.

Низкий уровень зарплаты уже многие годы остается одной из основных причин ухода сотрудников, прокомментировала результаты заместитель заведующего Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ Лариса Смирных. «В 2020 году ситуация с заработной платой на предприятиях не стала лучше. Адаптируясь к кризису, в 2020 году около 16% компаний в России снижали для работников размеры премий или заработных плат; приблизительно 10% компаний задерживали выплаты заработной платы. Перевод работников на неполный рабочий день без сохранения заработной платы использовали около 17% компаний России, что также способствовало снижению среднего уровня заработных плат. Как следствие — текучесть персонала по причине низкого уровня заработных плат в компаниях продолжает оставаться относительно высокой», — пояснила она.

Без стабильного штата сотрудников компании сложно развиваться и расти, добавила в свою очередь и. о. директора направления исследований цифровой экономики НАФИ Лейсан Баймуратова. «Для удержания сотрудников стоит разрабатывать прозрачную систему карьерного роста в компании, а при приеме на работу новых сотрудников обсуждать с соискателями условия роста заработной платы и потенциальную карьерную лестницу», — отметила она.

Опрос проводился в мае 2021 года среди 1 290 представителей российских компаний (руководителей и сотрудников отделов по работе с персоналом) в 15 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 2,7%.