Введение системы QR-кодов в предприятиях торговли в Москве не планируется. Об этом в интервью «Известиям» сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — пояснил позицию ведомства Евтухов.

При этом замглавы Минпромторга надеется, что распространять систему QR-кодов даже на непродуктовую торговлю не придется. «У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется», — сказал Евтухов.

Названо число компаний в Москве с 60% вакцинированного персонала Более 1,5 тыс. организаций в Москве заявили о выполнении обязательства о вакцинации против коронавирусной инфекции 60% сотрудников. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Анна КОМАРОВА