Цены на продукты стабильны, скачок цен коснулся лишь «борщевого набора». Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметив, что овощи начнут дешеветь в ближайшее время.

«С ценами все более или менее, они действительно стабильны. Нам удалось этого добиться — сдержать их. Только «борщевой набор» сильно подорожал, но урожай уже пошел, так что овощи тоже начнут дешеветь. И мы будем себя более или менее спокойно чувствовать, если так в принципе можно говорить в текущей эпидемиологической обстановке», — пояснил Евтухов.

По словам замглавы Минпромторга, в перспективе на ближайший месяц правительство не фиксирует никаких угроз для колебания цен на локальном рынке, потому что их нет и на мировом.

«Добавлю: для того, чтобы не сильно зависеть от других стран, мы вовремя принимаем определенные меры: например, таможенно-тарифного регулирования, используем субсидирование, квотирование и так далее», — заключил Евтухов.

Минсельхоз ожидает снижения цен на «борщевой набор» в конце июля — августе Основные ингредиенты «борщевого набора» сегодня импортируются, снижение цен на них ожидается в конце июля — августе.

Анна КОМАРОВА