Минфин восстановит публичный доступ к реестру соглашений о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций и межбюджетных трансфертов, который был прекращен в декабре 2020 года. Это следует из методических документов по распределению ассигнований федерального бюджета на 2022—2024 годы, представленных Минфином в начале июля, пишет РБК .

По данным материалов, Минфин планирует в конце 2021 года разместить на портале «Электронный бюджет» информацию о безвозмездных субсидиях юрлицам, индивидуальным предпринимателям и некоммерческим организациям для «обеспечения публичности информации о предоставлении средств государственной поддержки».

В материалах ведомства отмечается, что новый реестр субсидий будет опубликован в течение семи рабочих дней после принятия Госдумой закона о бюджете на 2022 год, то есть примерно к началу декабря 2021 года. Публиковаться будет информация о субсидиях, планируемых к предоставлению в 2022—2024 годах. Однако в документе министерства нет информации о том, будет ли размещена информация о субсидиях, предоставленных до конца 2020 года, а также в 2021 году, когда реестр был недоступен.

Реестр субсидий наполнялся в течение нескольких лет и содержал информацию о распорядителе и получателе госсредств, цели поддержки, графике перечисления субсидии, и даже копии соответствующих соглашений о предоставлении субсидии. Специалисты по открытым данным Иван Бегтин и Ольга Пархимович писали в 2019 году, что в реестре была накоплена информация о 93 тыс. субсидий на сумму 15,4 трлн рублей. Но в конце 2020 года реестр исчез с портала «Электронный бюджет» (сейчас по этому адресу выдается 404-я ошибка — страница не найдена).

«Желающих закрыть реестр всегда было много, потому что там фигурировали очень крупные чувствительные субсидии для государственных СМИ и государственных НКО, причем на десятки миллиардов рублей», — утверждает председатель Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета перед Госдумой в мае говорил, что субсидии выделялись авиа- и железнодорожным перевозчикам, круизным компаниям, организациям культуры. По его словам, финансовую помощь получили более 100 аэропортов страны.