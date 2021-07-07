Программе льготного кредитования «1764» для малых и средних предпринимателей (МСП) необходимо допфинансирование. По оценкам бизнес-объединения «Опора России», речь идет о сумме 20 млрд рублей до конца года, сообщил ТАСС президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Для [программы] нужно дополнительное финансирование, потому что спрос на кредиты оказался такой большой, который не закладывался в нацпроект. Соответственно, нужно дополнительное финансирование, если продолжать эту программу», — сказал он.

По оценкам бизнес-объединения, при текущих параметрах «надо еще, наверное, 20 млрд [рублей] до конца года».

Ранее президент «Опоры России» совершил рабочую поездку в ряд регионов Сибири и Дальнего Востока. По его словам, местный бизнес испытывает острую потребность в кредитах, тогда как банки прекратили выдачу кредитов по программе «1764».

«Особенно производственные компании сейчас испытывают острую нехватку в оборотных средствах, а лимиты по Минэковской программе «1764» исчерпаны — банки не выдают больше, не ставят в запись и не выдают, соответственно, кредиты по ставке — сейчас она 8,25 [%]», — сказал Калинин.

По данным мониторинга Минэкономразвития, в 2021 году банки удвоили выдачу льготных кредитов по программе «1764». По состоянию на 26 мая они выдали кредиты на общую сумму 678 млрд рублей, что вдвое больше объема средств, выданных по программе за тот же период 2020 года (он составил 303 млрд рублей).

В мае правительство РФ одобрило распоряжение о выделении средств на субсидирование льготной ставки по программе. Субсидии в размере 8 млрд рублей выделены для обслуживания кредитного портфеля программы и достижения планового показателя по объему льготного кредитования субъектов МСП в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и развитие индивидуальной предпринимательской инициативы».