Центробанк предложил участникам пенсионного рынка методику расчета справедливой цены для низколиквидных ОФЗ с плавающей купонной ставкой (флоатеров), пишет «Коммерсант». Это отражает курс регулятора на унификацию принципов наступления фидуциарной ответственности для НПФ, что должно повысить их ответственность за результаты инвестирования перед застрахованными лицами.
Представленная методика состоит из трех базовых разделов — выявление сделок с признаками нарушений (триггеров), формула расчета справедливой цены и механизм расчета суммы возмещения в случаях, когда цена признана неадекватной. Разработанные триггеры позволят регулятору оценивать сделки с этими инструментами на соответствие фидуциарной ответственности в автоматическом режиме. Недополученный доход вычисляют по стоимости активов с сопоставимым уровнем риска на момент заключения сделки.
По оценкам участников рынка, на текущий момент около 90% рынка флоатеров занимают ОФЗ, по которым есть активный рынок и есть котировка Национального расчетного депозитария. Если флоатеры активно торгуются на рынке, их справедливая стоимость будет лежать в рамках котировок спроса и предложения. Представленная регулятором методика расчета справедливой цены предполагается к использованию в тех случаях, когда «рынок по ОФЗ становится неактивным», отметили в крупном фонде.
В Банке России обращают внимание, что срабатывание триггера по той или иной сделке еще не является основанием для применения надзорных мер за нарушение фидуциарных обязанностей НПФ. Такие сделки будут анализироваться дополнительно с учетом комплексного рассмотрения условий их заключения, в том числе объема торгов, поясняют в ЦБ.
Активы пенсионных фондов составляют около 3 трлн рублей, при этом эксперты оценивают долю таких ценных бумаг в 5—9%, из которых 0,5—1% приходится на долю корпоративных флоатеров. Эксперты уточняют, что доходность инструмента при благоприятной экономической ситуации низкая, а затраты на ее оценку высоки. Однако в настоящий момент, когда прогнозируется рост ставки ЦБ, флоатеры представляют собой важный хеджирующий инструмент.