Центробанк предложил участникам пенсионного рынка методику расчета справедливой цены для низколиквидных ОФЗ с плавающей купонной ставкой (флоатеров), пишет «Коммерсант» . Это отражает курс регулятора на унификацию принципов наступления фидуциарной ответственности для НПФ, что должно повысить их ответственность за результаты инвестирования перед застрахованными лицами.

Представленная методика состоит из трех базовых разделов — выявление сделок с признаками нарушений (триггеров), формула расчета справедливой цены и механизм расчета суммы возмещения в случаях, когда цена признана неадекватной. Разработанные триггеры позволят регулятору оценивать сделки с этими инструментами на соответствие фидуциарной ответственности в автоматическом режиме. Недополученный доход вычисляют по стоимости активов с сопоставимым уровнем риска на момент заключения сделки.

По оценкам участников рынка, на текущий момент около 90% рынка флоатеров занимают ОФЗ, по которым есть активный рынок и есть котировка Национального расчетного депозитария. Если флоатеры активно торгуются на рынке, их справедливая стоимость будет лежать в рамках котировок спроса и предложения. Представленная регулятором методика расчета справедливой цены предполагается к использованию в тех случаях, когда «рынок по ОФЗ становится неактивным», отметили в крупном фонде.

В Банке России обращают внимание, что срабатывание триггера по той или иной сделке еще не является основанием для применения надзорных мер за нарушение фидуциарных обязанностей НПФ. Такие сделки будут анализироваться дополнительно с учетом комплексного рассмотрения условий их заключения, в том числе объема торгов, поясняют в ЦБ.

Активы пенсионных фондов составляют около 3 трлн рублей, при этом эксперты оценивают долю таких ценных бумаг в 5—9%, из которых 0,5—1% приходится на долю корпоративных флоатеров. Эксперты уточняют, что доходность инструмента при благоприятной экономической ситуации низкая, а затраты на ее оценку высоки. Однако в настоящий момент, когда прогнозируется рост ставки ЦБ, флоатеры представляют собой важный хеджирующий инструмент.