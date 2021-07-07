Минфин РФ не исключает еще одного размещения евробондов в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg .

20 мая состоялось размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро: дополнительного выпуска с погашением в 2027 году в объеме 500 млн евро и нового выпуска с погашением в 2036 году в объеме 1 млрд евро.

Доходности к погашению составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно.