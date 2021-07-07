Минфин РФ не исключает еще одного размещения евробондов в текущем году, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью агентству Bloomberg.
20 мая состоялось размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро: дополнительного выпуска с погашением в 2027 году в объеме 500 млн евро и нового выпуска с погашением в 2036 году в объеме 1 млрд евро.
Доходности к погашению составили 1,37% и 2,65% годовых соответственно.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Мостотрест-7-об
Мостотрест
|
13.93%
|
12.07.2022
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
12.33%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
12.27%
|
16.07.2021
погашение
|Купить