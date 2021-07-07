Средний размер выданных автокредитов в мае 2021 года вырос на 5,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 1,08 млн рублей. Таковы данные 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос на 47,6%.

Самый большой средний размер выданных автокредитов был отмечен в Москве (1,603 млн рублей), Московской области (1,354 млн рублей), Санкт-Петербурге (1,263 млн рублей), Краснодарском крае (1,157 млн рублей), а также в Ленинградской области (1,148 млн рублей).

Наиболее значительный рост динамики среднего чека выданных автокредитов продемонстрировали Республика Татарстан (плюс 12%), Саратовская область (плюс 10,5%), Пермский край (плюс 9,7%), а также Ульяновская область (плюс 9%). В некоторых регионах было отмечено снижение среднего чека автокредита, в том числе в Омской области (минус 3,7%), Красноярском крае (минус 1,4%), а также в Ханты-Мансийском АО (минус 0,4%) и Удмуртской Республике (минус 0,1%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита вырос на 5,4% и 3,1% соответственно.

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Зоя ВАСЮТЧЕНКО