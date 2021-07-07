Арендаторы в возрасте до 35 лет чаще всего снимают жилье площадью до 50 кв. м, свидетельствуют данные подразделения «Арендное жилье» «ДОМ.РФ» за первое полугодие 2021 года. Средний возраст квартиросъемщиков в арендных проектах компании — 32 года.

По словам директора подразделения Вероники Янушкевич, молодые люди являются активными пользователями шеринговых сервисов, в том числе и при выборе жилья. «Главной ценностью для них является не собственная квартира, а возможность менять работу и жилье без привязки к определенному месту и городу. Вместе с тем им важны цифровые сервисы, позволяющие ежедневно экономить время и средства», — отметила она.

При этом люди старше 35 лет выбирают более просторные квартиры площадью от 50 до 120 кв. м, что, как правило, объясняется наличием у них детей. Так, почти половина арендаторов в возрасте от 35 до 55 лет воспитывает детей, в то время как среди квартиросъемщиков до 35 лет граждан с детьми всего 20%. Это сказывается и на выборе комнатности квартиры. Более чем у половины граждан, снимающих жилье с тремя и более комнатами, есть на попечении несовершеннолетние дети.

Кроме того, почти половина арендаторов состоит в браке или снимает жилье вместе со вторыми половинами. У четверти квартиросъемщиков есть домашние животные. Отмечается, что больше половины жителей арендных проектов госкомпании не владеет личными автомобилями, что связано с близостью станций метро и остановок наземного общественного транспорта, а также с возрастающей популярностью каршеринга.

Анна КОМАРОВА