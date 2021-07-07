Виртуальный ассистент Салют теперь поможет пользователям получать услуги на портале gosuslugi.ru благодаря интеграции с цифровым помощником госуслуг — роботом Максом, сообщается в релизе СберБанка.

Чтобы вызвать робота Макса, пользователям достаточно сказать «Салют, запусти госуслуги». На первом этапе с его помощью можно получить справочную информацию об оформлении российского паспорта, заграничного паспорта, регистрации и расторжении брака. Робот Макс также поможет выбрать нужный тип услуги и перенаправит на сайт gosuslugi.ru для введения персональных данных. Функция в пилотном режиме уже доступна в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Сбер Салют», а также на умных устройствах Sber.

Отмечается, что число услуг, доступных роботу Максу на умных устройствах, сервисах и платформах, разработанных SberDevices, будет расширяться.

Также с помощью ассистента Салют стала возможность находить QR-коды для посещения кафе и ресторанов. Для этого нужно просто сказать «Салют, покажи QR-код», после чего откроется нужный раздел на портале gosuslugi.ru, где можно будет увидеть свой QR-код о прохождении вакцинации, перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19 или отрицательном результате ПЦР-теста. Функция также доступна на умных устройствах Sber, в мобильных приложениях «СберБанк Онлайн» и «Сбер Салют».

«Стратегически робот Макс разрабатывается как универсальная технология, которая возьмет на себя рутинные операции, высвобождая ресурс госслужащих. Минцифры вместе с рядом пилотных ведомств планирует к 2022 году начать активную экспансию этой технологии. На первом этапе совместного проекта команда SberDevices предоставила доступ к собственным наработкам и современным технологическим решениям, связанным с распознаванием и синтезом речи (ASR/TTS), инструментами платформы SmartMarket, единой точки доступа ко всем технологиям «Сбера», NLP-платформой для обработки естественного языка, благодаря которым возможности робота Макса значительно расширились», — говорится в сообщении.

Анна КОМАРОВА