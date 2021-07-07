Федеральная налоговая служба России запустила новый сервис, который информирует бизнес о риске приостановки расчетного счета из-за непредставленных вовремя деклараций. В личном кабинете налогоплательщика юрлица и ИП (на ОСН) появился новый раздел «Как меня видит налоговая» во вкладке «Риск блокировки счета», говорится в сообщении ведомства.

В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках: риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок, а также риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. «Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой риск будет высоким», — указывает ФНС.

Налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть в своем личном кабинете информацию об этом и количество дней до возможной блокировки счета. Также, если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через десять дней, то теперь этот срок увеличен до 20 дней, отмечает ФНС. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках.

Что касается прогнозирования риска несвоевременного представления деклараций (расчетов), это будет особенно востребовано компаниями с развитой филиальной сетью, полагает ФНС. Таким образом головной офис сможет контролировать налоговую дисциплину на местах, тем самым избегая риска блокировки счетов для всей компании.