Минфин России на аукционе в среду, 7 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26239RMFS с датой погашения 23 июля 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 10 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса достиг 18,125 млрд рублей.

Цена отсечения составила 97,692% от номинала, средневзвешенная цена — 97,7645% от номинала. Доходность по цене отсечения — 7,35% годовых.

Самые доходные облигации Выбор пользователей Банки.ру

Зоя ВАСЮТЧЕНКО