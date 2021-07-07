Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа реализовать меры по ежемесячным выплатам на детей от трех до семи лет, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить реализацию мер по вопросам назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, в части: мониторинга региональной правоприменительной практики исполнения нормативных правовых актов РФ, касающихся назначения и осуществления указанной выплаты», — сказано в перечне поручений по итогам прямой линии президента с гражданами РФ, состоявшейся 30 июня.

Кроме того, должна быть обеспечена реализация мер в части методического сопровождения региональных властей и организации работы горячей линии по рассмотрению обращений граждан и организаций по данному вопросу на сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Путин огласил новые меры поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию 21 апреля. В частности, глава государства поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям, где есть дети школьного возраста и будущие первоклассники. Также Путин заявил, что с 1 июля будет введена выплата на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, которые воспитываются в неполных семьях, в среднем в 5 650 рублей в месяц. Кроме того, выплаты будут распространены на беременных, находящихся в трудной материальной ситуации. Размер таких выплат составит примерно 6 350 рублей в месяц (после шестой недели беременности).

Екатерина САВЕЛЬЕВА