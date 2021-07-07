ЦБ установил официальные курсы валют с 8 июля.

Курс доллара повысился на 79,2 копейки, составив 74,058 рубля (73,266 рубля на 7 июля). Курс евро повысился на 55,54 копейки, до 87,5588 рубля (87,0034 рубля на 7 июля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 14:53 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 74,21 рубля (минус 21 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 87,75 рубля (минус 28 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,94—74,43 рубля за доллар и 87,44—88 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА