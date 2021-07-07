В банкоматах СберБанка появилась возможность сдать банковскую карту с истекшим сроком действия на переработку. Чтобы утилизировать карту, достаточно вставить ее в банкомат, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«На экране появится информация, что срок обслуживания карты истек, а также предложение сдать ее на переработку, — на него нужно согласиться, после чего карта останется в банкомате и отправится на утилизацию. Если клиент авторизовался бесконтактно, то потребуется завершить обслуживание и вставить карту в банкомат, чтобы сдать ее на переработку», — говорится в релизе.

Сейчас эта функция доступна на 10 тыс. устройств, к концу 2021 года их количество увеличится до 33 тыс. В настоящий момент утилизировать таким образом можно только карты СберБанка.

По данным Банка России на 1 апреля, в отечественном обороте находится примерно 300 млн банковских карт, то есть «пластиковые» деньги есть в каждом кошельке и, как правило, не в одном экземпляре. Впрочем, учитывая повсеместное распространение бесконтактных платежей с помощью NFC-устройств, пластиковый носитель требуется все реже.



Екатерина САВЕЛЬЕВА

