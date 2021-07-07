Сотрудникам прокуратур в прошлом году удалось взыскать с чиновников, которые не смогли подтвердить законность своих доходов, имущества на общую сумму 8 млрд рублей, сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ Виктор Балдин на конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

В качестве примера Балдин привел взыскание имущества с бывшего муниципального депутата в одном из регионов России на сумму более 30 млн рублей. «В полном объеме исполнено вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по результатам рассмотрения искового заявления прокурора об обращении в доход государства принадлежащего бывшему депутату муниципального уровня и его супруге имущества: 12 земельных участков, 12 транспортных средств и одного жилого помещения на сумму более 22 миллионов рублей, а также денежных средств в размере свыше 12 миллионов рублей. Всего взыскано имущества и средств на сумму, эквивалентную почти 400 тысячам евро», — сказал начальник управления.

Балдин также сообщил, что, помимо этих сумм, прокурорам за прошлый год удалось взыскать в судах порядка 4 млрд рублей ущерба, нанесенного коррупцией. По его словам, также принимаются меры по взысканию ущерба во внесудебном порядке. «За указанный период принято более 200 внесудебных мер прокурорского реагирования, благодаря которым в бюджет Российской Федерации судом взыскано почти 600 миллионов рублей, [или] почти 7 миллионов евро», — отметил Балдин.