Банки и страховые компании, лидирующие в «Народном рейтинге» по итогам 2020 года, начали размещать на дверях отделений новые стикеры Банки.ру. На наклейке по-прежнему размещается QR-код, с помощью которого можно сразу перейти в раздел «Народный рейтинг» на сайте Банки.ру, почитать отзывы действующих клиентов и на месте принять решение об оформлении какого-либо продукта или услуги. При этом форма изменилась с прямоугольной на мягкий квадрат, цвет — с голубого на сине-бордовый.

Стикер победителя «Народного рейтинга» по итогам 2020 года получил Совкомбанк. Также наклейки получили кредитные организации, оказавшиеся в топ-3 и топ-10 «Народного рейтинга», и страховые компании из топ-3. Для каждой группы разработан свой формат стикеров. Обладателями наклеек у банков стали Совкомбанк, «Точка», Тинькофф Банк, Кредит Европа Банк, TalkBank, «ЮMoney», «Русский Стандарт», Банк ДОМ.РФ, «Центр-инвест» и «Уралсиб».

Начальник дирекции каналов дистрибуции Кредит Европа Банка Наталья Захарова отметила, что из всех наград попадание в топ-10 «Народного рейтинга» для банка является самой дорогой. «Из всех достижений и наград высокое место в «Народном рейтинге» Банки.ру — самое важное для нас, так как отражает мнение клиентов. Нам очень приятно, что в этом году мы можем разместить такие знаки отличия, как стикеры, и в наших отделениях, и на цифровых материалах», — подчеркнула она.



У страховщиков лидерами «Народного рейтинга» стали «Зетта Страхование», СК «КАРДИФ» и «Югория».

«Для нашей компании это большая гордость — стать лидером рейтинга в третий раз, — сказал директор по маркетингу СК «Зетта Страхование» Павел Павлюк. — Мы стремимся получить это звание и в следующем году! Стратегия «Зетта Страхования» остается неизменной — быть лучшей компанией по рекомендациям от клиентов и партнеров».

Позиции за 2020 год в рейтинге уже зафиксированы и не меняются по мере поступления новых отзывов. Список банков и страховых компаний — получателей стикеров будет обновляться ежегодно в зависимости от результатов годового чемпионата.

Кредитные организации и страховые компании, признанные лучшими по версии пользователей Банки.ру, могут размещать эти наклейки на входе в отделения, на своих банкоматах и терминалах. Также есть возможность размещать изображение стикера с QR-кодом на сайте банка или страховщика.