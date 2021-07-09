Третий Всероссийский банковский форум «Стратегия МСБ — 2022. Какую стратегию в МСБ выбрать, чтобы победить?» состоится 22 сентября 2021 года.



Посещение форума поможет понять, куда двигаться, чтобы выйти на новый уровень, адаптироваться к новым вызовам и выбрать лучшую стратегию для направления МСБ своего банка на следующий год.

Ключевые вопросы форума:

Изменение стратегии банков при полном переходе в цифровую среду.

Как развивать кредитование МСБ в современных реалиях?

Как привлекать, удерживать и повышать доходность клиента?

Как развивать цифровые каналы обслуживания?

BaaS, узкая специализация или экосистема для МСБ? Кем стать, чтобы заработать?

Как повышать трансакционную активность и комиссионный доход?

Приглашенные спикеры:

директор дивизиона «Малый и микробизнес» СберБанка Алексей Шашкин;

директор среднего бизнеса, член правления Альфа-Банка Владимир Воейков;

директор департамента трансакционного бизнеса и привлечения ресурсов дирекции корпоративного бизнеса МКБ Филипп Литвиненко;

вице-президент — заместитель директора дирекции цифрового бизнеса — директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;

директор департамента трансакционного бизнеса банка «ФК Открытие», блок «Малый и средний бизнес», Сергей Животягин;

директор департамента малого бизнеса Росбанка Дмитрий Смирнов.

Подробнее о форуме «Стратегия МСБ — 2022» — на официальном сайте.

