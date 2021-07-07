Ключевые фондовые индикаторы РФ изменились разнонаправленно по итогам основных торгов в среду, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи прибавил 0,28% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 3 895,1 пункта. Индекс РТС опустился на 0,22% — до отметки 1 641,42.

В лидерах роста котировок — АДР HeadHunter (плюс 4,66%), обыкновенные акции «Северстали» (плюс 3,57%), НЛМК (плюс 2,88%), «АЛРОСы» (плюс 2,8%), бумаги «Яндекса» (плюс 2,68%). Акции «Полюса» выросли в цене на 2,14%, «Норникеля» — на 1,28%, «Газпрома» — на 1,07%, «Магнита» — на 1,05%, Mail.ru — на 0,68%, Московской биржи — на 0,06%.

Наиболее заметно снизилась стоимость обыкновенных акций МТС (минус 7,25%), привилегированных акций «Транснефти» (минус 2,95%), ГДР X5 Retail Group (минус 1,62%), группы TCS (минус 1,5%), акций «ЛУКОЙЛа» (минус 0,96%). Акции СберБанка подешевели на 0,01%.



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«Индексы Мосбиржи и РТС в среду отступили от внутридневных максимумов, что подтверждает неуверенность покупателей и риски развития падения к поддержкам 3 840 и 1 630 пунктов с последующим их пробоем. Волатильность на мировых площадках сбивает в целом оптимистичный настрой российских бирж», — комментирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

«На мировых фондовых биржах в среду не наблюдалось единства в настроениях, но склонность инвесторов к фиксации прибыли по нефти и американским акциям оказывала давление на другие рисковые активы», — добавляет она.

Кожухова также объясняет, что «бумаги МТС упали после дивидендной отсечки за 2020 год. Кроме того, компания накануне объявила о завершении обратного выкупа акций на общую сумму 15 млрд рублей. Указанные факторы могут затруднить быстрое закрытие котировками дивидендного гэпа».

Ася ШАЛИМОВА

