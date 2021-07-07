Более 160 тыс. беременных женщин направили заявления на новые выплаты в первую неделю июля. Как передает ТАСС, об этом сообщил в среду министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Выплаты будут производить по поручению президента РФ Владимира Путина о мерах поддержки семей с детьми. Первые выплаты предназначены беременным, вставшим на учет на ранних сроках и находящимся в сложных жизненных ситуациях.

«За первую неделю июля уже принято порядка 163 тысяч заявлений», — сказал Котяков.

Глава Минтруда также добавил, что форма для подачи заявления размещена на портале госуслуг. «Размер выплаты соответствует половине прожиточного минимума трудоспособного населения. Это составляет в среднем порядка 6 350 рублей», — уточнил он.

По словам Котякова, планируется, что данной мерой поддержки воспользуется более 410 тыс. женщин, а сами выплаты будут осуществляться ежемесячно вплоть до месяца родов. «И на эти цели выделено более 10 миллиардов рублей в бюджете», — отметил он.

Кроме того, более 770 тыс. неполных семей в России подали заявления на новую выплату за неделю, рассказал Котяков.

«По состоянию на 7 июля гражданами уже подано свыше 770 тысяч заявлений. Всего такие пособия в этом году мы планируем назначить более чем 1,1 миллиона наших граждан. Из федерального бюджета на эти цели запланировано более 36 миллиардов рублей», — сказал министр. По его словам, одинокие родители смогут получать пособия в размере половины прожиточного минимума на детей, это порядка 5 650 рублей ежемесячно.

Для назначения выплаты необходимо иметь судебное решение о назначении алиментов, достаточно подать только одно заявление на портале государственных услуг, добавил Котяков.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки неполных семей с детьми и беременных женщин. На эти меры правительство РФ выделило из резервного фонда 46,6 млрд рублей в 2021 году. Оформить пособия можно через портал госуслуг или в территориальных отделениях Пенсионного фонда России.



Котяков также сообщил, что Минтруд в некоторых регионах устраняет нарушения по выплате нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. «Минтрудом ведется мониторинг новых подходов, анализируются причины отказов. Осуществляется методическая поддержка регионов. Для граждан на портале государственных услуг создан дополнительный отдельный канал обратной связи для вопросов и консультаций по этой выплате», — сказал министр.

По его словам, с начала 2021 года существенно пересмотрены условия назначения этой выплаты, «размер выплаты был увеличен, теперь он может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей». Это зависит от финансового положения каждой конкретной семьи, отметил министр. Повысить адресность выплаты позволило применение комплексного подхода для объективной оценки нуждаемости, добавил он.

Порядка 1,3 млн детей в возрасте от трех до семи лет из малообеспеченных семей получили выплаты с 1 апреля.



«С 1 апреля выплаты стали назначаться по новым правилам. Таким образом, с 1 апреля выплаты назначены уже 1,3 миллиона детей», — сказал он.

«Выплаты в размере 50% от детского прожиточного минимума назначены на 172 тысячи детей, 75% — на 119 тысяч детей, 100% — свыше 1 миллиона детей. Это с учетом перерасчетов и новых обращений», — добавил Котяков.



Ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет были введены указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В майском послании Федеральному собранию Путин поручил сделать такую поддержку еще более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплат.