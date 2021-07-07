Рубль несколько ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,77 рубля, что на 35 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,25 рубля (плюс 22 копейки).



В ходе сессии было проведено 50,5 тыс. сделок с долларом на 3 млрд долларов и 6,1 тыс. сделок с евро на 325 млн евро. Диапазоны по курсам равнялись 73,94—74,92 рубля за доллар и 87,44—88,29 рубля за евро.

«В первой половине торгового дня рубль демонстрировал восстановление вслед за котировками нефти после провала накануне. <…> Однако во второй половине дня рынок нефти снова захлестнула волна распродаж <…>. Реакция рубля не заставила себя долго ждать», — отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

По его словам, «пока опасения развала соглашения ОПЕК+ не только оказывают серьезное давление на рынок нефти, но и в целом провоцируют бегство от риска, что заметно ухудшает положение валют на развивающихся рынках».

«Доллар США к вечеру ускоряет рост — нефть попала под давление и оставила рубль без опоры, «бакс» на мировом валютном рынке активно дорожает. <…> Проход через рубеж 74,8 вверх будет показательным — он продемонстрирует, готов ли рынок идти за внешним фоном», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Ася ШАЛИМОВА

