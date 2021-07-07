В России под социальную газификацию могут попасть в общей сложности около 4 млн домовладений, расположенных более чем в 36 тыс. населенных пунктов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Новак доложил о ходе социальной газификации в России в соответствии с поручением президента ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. «Таких населенных пунктов на сегодня в стране чуть более 36 тысяч», — сообщил вице-премьер. Он также подтвердил, что под социальную газификацию до конца 2022 года подпадает около 4 млн домов.

По словам Новака, во всех регионах России сейчас идет работа по подготовке новых топливно-энергетических балансов.

В программу ускоренной газификации попадут садоводческие товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов, заявил Новак. Сроки бесплатного подключения домов к газу в различных регионах страны определят к 1 августа.

«Газпром» запустит в конце июля сайт о дополнительной газификации для подачи заявок и расчета стоимости, сообщил Новак.

Правительство создаст условия, чтобы стоимость установки оборудования для газификации была минимальной для граждан, пообещал он.



Новак также сообщил, что средства по договорам на газификацию, которые были внесены после 21 апреля и до вступления в силу нормативно-правовых актов о бесплатной газификации, будут возвращены. «Граждане, которые подали заявки [на газификацию] с 12 апреля (с момента послания президента РФ федеральному собранию) до вступления в силу новых правил [о бесплатной газификации], также будут иметь право в случае обращения на возврат уплаченных денежных средств по заключенным после 21 апреля договорам», — отметил чиновник. По его словам, «Газпром» оценивает число таких договоров в 28 тыс.



Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил в 2021—2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где на 1 января 2020 года проложены внутригородские и внутрипоселковые сети, расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителей не превышает 200 м, а объем потребления газа составляет не более 7 кубометров в час. В рамках этого поручения газопровод от внутригородской или внутрипоселковой сети до земельного участка будет проводиться бесплатно. Путин 11 июня подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа (прим. Банки.ру).