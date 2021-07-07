Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях не изменилась в мае по сравнению с апрелем, составив 7,3% годовых. Такие данные приводятся в очередном выпуске информационного бюллетеня Центробанка «Сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России» .

В мае 2021 года банки предоставили 148,4 тыс. ИЖК, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года в 1,6 раза, на общую сумму 433,6 млрд рублей (превышение вдвое). Наибольшие годовые темпы роста объема ИЖК отмечались в Чеченской Республике (в пять раз), Севастополе (в 3,6 раза) и Ингушетии (в 3,4 раза). Наибольший объем ИЖК, как и ранее, был предоставлен в Москве (65,9 млрд рублей), Московской области (36,8 млрд) и Санкт-Петербурге (28,5 млрд рублей).

В мае продолжилась тенденция к росту среднего размера ИЖК — он достиг 2,92 млн рублей против 2,88 млн в апреле 2021 года, указывают в Центробанке. Лидерами по этому показателю оставались Москва (6,36 млн рублей), Московская область (4,28 млн) и Сахалинская область (4,25 млн); показатели существенно ниже этого уровня характерны для Ингушетии и Чечни (0,82 млн и 0,94 млн рублей соответственно).

«Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, не изменилась по отношению к предыдущему месяцу и в мае 2021 года составила 7,3%, однако была меньше на 0,26 процентного пункта по сравнению с маем 2020 года (7,56%). Максимальная средневзвешенная ставка по ИЖК наблюдалась в Чеченской Республике (8,5%), минимальная — в Сахалинской области (6,33%)», — говорится в материале ЦБ.

В числе прочего сообщается, что в мае банки предоставили 36,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов под залог прав требования по договорам участия в долевом строительстве на общую сумму 144,2 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по таким кредитам снизилась до минимума с 2016 года и составила 5,62%.

Задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования продолжала расти и на 1 июня 2021 года составила 10,5 трлн рублей (плюс 2,1% за месяц и плюс 26,7% в годовом выражении).



Доля просроченной задолженности по ИЖК в рублях сохранилась на минимальном уровне в 0,7%.

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Ася ШАЛИМОВА