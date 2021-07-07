Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ослабить меры по обязательной вакцинации. Текст письма есть в распоряжении РБК ; в московском отделении организации подтвердили, что в среду направили письмо на имя мэра.

Предприниматели попросили предусмотреть переходный период без штрафов и иных административных санкций или отсрочить вступление в силу ограничительных мер для действующих предприятий до 15 августа.

Также организация просит временно снизить минимальную квоту вакцинации персонала с 60% до 40%. «В связи с резким ростом спроса на вакцинирование, а также с учетом того, что среди работников потребительской сферы (торговли и сервиса) в силу массовой контактности очень много переболевших (в том числе неофициально) и имеющих медицинские отводы, временно снизить минимальную границу квоты вакцинирования для предприятий с 60% до 40%», — говорится в письме.

Ситуацию в Москве предприниматели назвали «чрезвычайно сложной» в связи с «исполнением требований к вводимым ограничениям». Она создает «угрозу массового закрытия предприятий малого бизнеса Москвы различных видов деятельности» после 15 июля, полагают авторы письма.

В «Опоре России» считают, что у предпринимателей нет «эффективных правовых механизмов воздействия» на тех, кто по разным причинам не хочет вакцинироваться. «Имеющиеся меры понуждения не способствуют сохранению рабочих коллективов и безостановочной работе предприятий и организаций», — отметили в организации.

Кроме того, в письме предлагаются и меры поддержки бизнеса, которые, по мнению «Опоры», могли бы принять власти:

гранты или кредиты с возможностью списания для предприятий, сохранивших списочный состав и соблюдающих меры по вакцинированию и ограничениям;

освобождение от части налогов и сборов для социально значимых и наиболее сильно пострадавших отраслей на III квартал 2021 года;

мораторий либо каникулы на внесение платежей за аренду муниципального имущества, в том числе земли, для предприятий социально значимых и наиболее сильно пострадавших отраслей на III квартал 2021 года. В Москве поощрят бизнес за выполнение требований по вакцинации и дополнительно помогут общепиту Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, которые выполняют требования об обязательной вакцинации сотрудников. Кроме того, будет оказана дополнительная поддержка предприятиям общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Председатель совета московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов в беседе с РБК заявил, что организация не пытается повлиять на решения санитарных властей. «А вот что касается приостановки деятельности и введения административных санкций — это меры административные, поэтому мы указали тут сдвижку на месяц, хотя бы на месяц, потому что до 15 июля значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в Москве физически, технически могут не успеть [провести вакцинацию персонала]», — пояснил он.

«Речь идет о том, что может повториться та ситуация, которая случилась в 2020 году. Но 2021 год принципиально отличается, потому что в 2020-м это было первый раз и у некоторых предприятий были хоть какие-то резервы, чтобы пережить эти два-три месяца тяжелой ситуации. Но сейчас, после полутора лет эпидемиологических ограничений, такого запаса уже нет», — отметил он, напомнив также, что в прошлом году были федеральные и московские меры поддержки бизнеса.

Об обязательной вакцинации в Москве 60% сотрудников общепита, торговых точек, салонов красоты, фитнес-клубов, спа- и массажных салонов, банков, транспорта, ЖКХ и энергетики, театров, музеев, библиотек, МФЦ и организаций, подведомственных органам власти, мэрия столицы объявила 16 июня. На такие меры власти пошли в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19. До 15 июля сотрудники, подпадающие под эти квоты, должны получить первую дозу прививки, до 15 августа — вторую. Власти пообещали применять к предприятиям-нарушителям жесткие санкции: штрафы, а также приостановку деятельности.



По расчетам столичных властей, которые привела вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова, работников категорий, определенных постановлением, в Москве 3,5—4 млн. При целевом показателе вакцинированных на уровне 60% речь идет о чуть более чем 2 млн человек.