Абсолют Банк с 7 июля повысил ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» без опции пополнения на 0,5 процентного пункта, максимальная ставка достигает 6,1% годовых, следует из сообщения кредитной организации.

Уточним, что пороговые суммы по данному депозиту составляют 10 тыс. и 1,4 млн рублей, сроки — от 91 до 1 080 дней. Диапазон по ставкам без учета надбавки за дистанционное оформление вклада — 4,7—5,95% годовых. Надбавка за дистанционное открытие составляет 0,15 п. п. независимо от срока депозита, уточняется в релизе.

После повышения ставок рублевый вклад «Абсолютный максимум +» в сумме от 1,4 млн рублей на срок от двух лет можно открыть в отделениях банка под 5,95%, а в интернет-банке «Абсолют Online» или мобильным приложении «Абсолют Mobile» — под 6,1%, подчеркивают в банке. Там напоминают, что ранее максимальная ставка по продукту составляла 5,6% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Ася ШАЛИМОВА