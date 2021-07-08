Средние показатели достаточности капитала в банковском секторе РФ несколько снизились в апреле, при этом на конец I квартала текущего года три системно значимых банка имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе. Такие данные приводятся в обзоре российских банков за четыре месяца 2021 года от Fitch Ratings. Рейтинговое агентство анализирует ключевые банки в государственной, частной и иностранной собственности, а также крупнейшие розничные банки.

Средние показатели капитала в секторе (без учета банка «плохих» долгов — «Траста», основной капитал которого был отрицательным на уровне 1,4 трлн рублей на конец отчетного периода) снизились в апреле на 0,1 процентного пункта, поскольку рост кредитования немного превышал доходность на средний капитал, следует из материала. Средний показатель базового капитала по сектору находился на уровне 11,2%, основного капитала — 12,3%, общего капитала — 14,3%.

Аналитики напоминают, что банковским группам необходимо обеспечивать соблюдение нормативов по капиталу с учетом надбавок на консолидированной основе на конец каждого квартала.

«На конец I квартала 2021 года все 11 системно значимых банков соблюдали минимальные требования с учетом надбавок. Эти требования составляли 8% для базового капитала, 9,5% для основного капитала и 11,5% для общего капитала. Три из 11 системно значимых банков имели небольшой запас по некоторым из показателей достаточности капитала на консолидированной основе», — пишет Fitch (уточним, что с конца октября 2020 года системно значимых кредитных организаций в России — 12. — Прим. Банки.ру).



В рейтинговом агентстве указывают, что ВТБ имел невысокий запас по всем трем показателям на консолидированной основе при показателе общего капитала в 12,1%, основного капитала — в 10,2% и базового капитала — в 8,9%. Россельхозбанк имел низкий запас по показателям базового и основного капитала (8,5% и 10% соответственно), а Московский Кредитный Банк — низкий запас по показателю базового капитала (8,9%).

Ася ШАЛИМОВА

