Рубль немного слабеет к доллару и евро через час после начала торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 7:54 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,7675 рубля, что на 5,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,19 рубля (плюс 10,5 копейки).

Курсовые диапазоны с начала сессии составляют 74,6225—74,81 рубля за доллар и 88—88,2125 рубля за евро.



С 1 марта этого года валютные торги на Московской бирже начинаются с 7:00 вместо 10:00.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

