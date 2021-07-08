Микрофинансовые компании (МФК) активизировались на рынке публичного капитала — объем размещения облигаций в 2021 году может быть втрое выше, чем в 2020-м, пишет «Коммерсант» . В ближайшие недели выпустить облигации планируют «Займер», «МигКредит», МФК ЦФП, «Лайм-займ», ГК Eqvanta, WebBankir, «Viva Деньги». Всего компании рассчитывают разместить бумаги на 2,6 млрд рублей. С начала года с учетом уже проведенных размещений объем облигаций МФК может составить 4,6 млрд рублей по итогам июля.

Источников финансирования у МФК не слишком много: средства учредителей не безграничны, банки в большинстве своем все еще не выработали четкой методики оценки рисков по сектору, а механизм прямого привлечения от физлиц «нестабилен» и находится под постоянно изменяющимся регулированием, пояснил председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. По его словам, публичный долговой рынок доступен только крупным игрокам.

По мнению гендиректора «Займера» Романа Макарова, привлеченные по договорам займов средства дороже для МФК (ставки доходят до 18—20% годовых), чем привлеченные через размещение облигаций (под 12—13% годовых). Но такие облигации доступны лишь квалифицированным инвесторам. Так, неквалифицированные инвесторы могут спровоцировать риск bank run, а это недопустимо в ситуации экономической нестабильности, пояснил эксперт. Также возможность размещать средства по договору займа ограничена порогом входа в 1,5 млн рублей, в реальности приток денег оказывается не таким интенсивным. Развитие бизнеса требует единовременно привлеченных крупных сумм в сотни миллионов рублей, отметил Макаров.

Привлечение средств частных лиц требует значительных, в том числе репутационных и рекламных усилий, при выпуске же облигаций компании достаточно пройти установленные процедуры регистрации выпуска в регуляторных органах и произвести разовое размещение бумаг требуемого объема на рынке, добавил финансовый директор группы компаний Eqvanta Яков Ромашкин. Объем средств, привлеченных МФК через облигации, должен быть минимум 200—300 млн рублей, иначе издержки на организацию выпуска бумаг сделают стоимость денег для эмитента сравнимой с займами, отметил Макаров.