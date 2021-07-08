Банк России и Московская биржа обсуждают с брокерами механизмы улучшения ценообразования на биржевые инструменты: предлагается ввести аукцион перед открытием торгов не только на фондовом рынке, но также на валютном и срочном, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на источники. Инициатива обсуждалась и с профучастниками рынка, подтверждает руководитель департамента «Интернет-брокер» «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. По его словам, аукционы помогают избежать «разряженных стаканов» при открытии торговой сессии, когда инвесторы могут потерять средства при исполнении заявок.

Как отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, анализ микроструктуры и поведения рынка показал два слабых места непрерывного аукциона — он не позволяет эффективно найти рыночную цену при пустой очереди заявок, также его эффективность зависит от агрессивности и объема заявки. И на валютном, и на срочном рынках в первую минуту торгов наблюдается аномальная турбулентность, затем очередь заявок наполняется, и процесс становится более ровным.

ЦБ предложил Мосбирже ввести аукцион при открытии «как обязательную фазу перед началом любых торгов в режиме непрерывного аукциона», пояснил Лях. По его мнению, кратковременный (до одной минуты) дискретный аукцион может быть полезен и при ситуации, когда рынок «ложится на планку», то есть достигает предельного значения по изменению цены. Введение дискретного аукциона на короткое время позволит найти справедливую цену и начать непрерывный аукцион с заполненной на обеих сторонах очередью заявок, считают в ЦБ.

Биржа уже не практикует остановку торгов, заменяя это дискретным аукционом, отметила финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала РСХБ Наталья Смирнова. Логично данную практику применять в более широком смысле, считает она, чтобы снижать уровень резких рыночных колебаний.