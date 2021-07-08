Из-за возможности упрощенной процедуры идентификации личности заемщика удаленно частыми стали случаи оформления кредитов мошенниками на других лиц ввиду невозможности установления по фотографиям подлинности предоставляемых документов, пишут «Известия», ссылаясь на главу юридической компании «Деловой дом» Алексея Кузнецова. По его словам, нередко в подобных махинациях замешаны сами сотрудники банков.
В России все больше граждан становятся должниками не по своей воле — мошенники используют многочисленные схемы получения заемных средств с помощью чужих данных и мобильных телефонов. Так, во время совместных посиделок со спиртным гость потерпевшего воспользовался тем, что хозяин уснул, и разблокировал его смартфон (ранее подсмотрел комбинацию кода). Сначала злоумышленник перевел все деньги спящего товарища на свой счет, а потом оформил кредит на 1,4 млн рублей, перевел деньги на свой счет, а позже обналичил.
Также в последнее время большое распространение получило оформление кредитов на пенсионеров с последующим отчуждением заемных средств у жертвы; с использованием поддельных паспортов; навязывание товаров или услуг в кредит.
В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».
По словам Алексея Кузнецова, как только стало известно о факте оформления фиктивного кредита, нужно обратиться в кредитную организацию с заявлением о признании договора недействительным, с подтверждением недостоверности подписи (образцы реальной подписи), утраты паспорта, на который оформлен кредит в спорный период времени. В обращении необходимо требовать у кредитной организации проведения служебной проверки по факту выдачи денежных средств третьим лицам по поддельным документам, а также прекратить требовать к возврату спорный кредит и очистить вашу историю в бюро кредитных историй. Вне зависимости от дальнейших действий банка или МФО стоит обратиться в полицию, напомнил Кузнецов. Если заемные денежные средства выдавались онлайн, без физического подписания договора, то обманутому заемщику придется доказывать факт подделки предоставленных кредитной организации документов. После получения решения суда о признании договора недействительным нужно не забыть направить данное решение в бюро кредитных историй для удаления недостоверной информации.
По словам управляющего партнера юридической фирмы «Прецедент Консалтинг» Станислава Петрова, если к человеку подан иск со ссылкой на договор, который он считает ничтожным, он может подать встречный иск либо ограничиться возражениями о ничтожности. По мнению Петрова, при последовательных и правильных действиях защититься от требований по сомнительному договору вполне реально. Но не всегда суд можно выиграть. Слабым местом юрист, в частности, называет склонность российского суда принимать результаты экспертизы не только по оригиналам, но и по фотокопиям. Есть риск проиграть дело и в случае, когда договор был заключен электронным способом, через онлайн-систему.
Мошенническими операциями микрофинансисты называют рисковый сегмент — те заявки, которые были созданы с заведомым желанием ввести андеррайтинг в заблуждение.