Из-за возможности упрощенной процедуры идентификации личности заемщика удаленно частыми стали случаи оформления кредитов мошенниками на других лиц ввиду невозможности установления по фотографиям подлинности предоставляемых документов, пишут «Известия» , ссылаясь на главу юридической компании «Деловой дом» Алексея Кузнецова. По его словам, нередко в подобных махинациях замешаны сами сотрудники банков.

В России все больше граждан становятся должниками не по своей воле — мошенники используют многочисленные схемы получения заемных средств с помощью чужих данных и мобильных телефонов. Так, во время совместных посиделок со спиртным гость потерпевшего воспользовался тем, что хозяин уснул, и разблокировал его смартфон (ранее подсмотрел комбинацию кода). Сначала злоумышленник перевел все деньги спящего товарища на свой счет, а потом оформил кредит на 1,4 млн рублей, перевел деньги на свой счет, а позже обналичил.

Также в последнее время большое распространение получило оформление кредитов на пенсионеров с последующим отчуждением заемных средств у жертвы; с использованием поддельных паспортов; навязывание товаров или услуг в кредит.

В ОНФ рассказали о мошенниках, попавших в «Мошеловку» В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка, представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта, обработав свыше 4 тыс. обращений, поступивших более чем из 130 российских городов за три недели работы платформы по сбору сигналов о мошенничестве «Мошеловка».

По словам Алексея Кузнецова, как только стало известно о факте оформления фиктивного кредита, нужно обратиться в кредитную организацию с заявлением о признании договора недействительным, с подтверждением недостоверности подписи (образцы реальной подписи), утраты паспорта, на который оформлен кредит в спорный период времени. В обращении необходимо требовать у кредитной организации проведения служебной проверки по факту выдачи денежных средств третьим лицам по поддельным документам, а также прекратить требовать к возврату спорный кредит и очистить вашу историю в бюро кредитных историй. Вне зависимости от дальнейших действий банка или МФО стоит обратиться в полицию, напомнил Кузнецов. Если заемные денежные средства выдавались онлайн, без физического подписания договора, то обманутому заемщику придется доказывать факт подделки предоставленных кредитной организации документов. После получения решения суда о признании договора недействительным нужно не забыть направить данное решение в бюро кредитных историй для удаления недостоверной информации.

По словам управляющего партнера юридической фирмы «Прецедент Консалтинг» Станислава Петрова, если к человеку подан иск со ссылкой на договор, который он считает ничтожным, он может подать встречный иск либо ограничиться возражениями о ничтожности. По мнению Петрова, при последовательных и правильных действиях защититься от требований по сомнительному договору вполне реально. Но не всегда суд можно выиграть. Слабым местом юрист, в частности, называет склонность российского суда принимать результаты экспертизы не только по оригиналам, но и по фотокопиям. Есть риск проиграть дело и в случае, когда договор был заключен электронным способом, через онлайн-систему.