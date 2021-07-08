Федеральный закон № 305-ФЗ от 2 июля 2021 года освободил собственников жилья в новостройке, столкнувшихся с увеличением его стоимости после ввода дома в эксплуатацию, от налога при перепродаже этой квартиры по истечении минимального срока владения. Тем самым устранена правовая коллизия в применении смягченного ранее налогового режима, разъяснил ТАСС законодательную норму управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

В конце 2020 года в России был принят закон об изменениях в налоговой политике и администрировании. Среди прочего он упростил налоговый режим при продаже жилья, купленного по договору долевого участия (ДДУ). Так, минимальный срок владения жильем, после которого при его продаже доходы не облагаются налогом, теперь отчисляется не с момента оформления собственности, а с момента покупки такой квартиры по договору долевого участия. Обычно с начала строительства до введения дома в эксплуатацию проходят два-три года.

Однако правоприменительная практика выявила несовершенство данной нормы, отметил Паюшин. Дело в том, что застройщик, заключая договор долевого участия в строительстве, исходит из площади жилья, предусмотренной проектной документацией. При этом он закрепляет за собой право взимания дополнительной платы в случае, если по итогам кадастрового учета площадь квартиры увеличится более чем на 1%.

«В виду этого складывается ситуация, когда изменение площади жилья фактически означает перенос сроков полной оплаты по договору долевого участия, что при буквальном толковании внесенных изменений означает перенос сроков владения в целях применения льготы по НДФЛ, хотя изменение объекта, в отношении которого заключен договор, фактически не происходит. Данная неточность, по сути, ставила в неравное положение дольщиков. Однако федеральный закон от 2 июля 2021 года наконец-то устранил допущенную дискриминацию», — сказал Паюшин.

Так, закон внес изменения в Налоговый кодекс, уточнив, что минимальный предельный срок владения купленным по ДДУ жильем, необходимый для освобождения от уплаты НДФЛ при его продаже, исчисляется с даты полной оплаты его стоимости, в которой не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного помещения после ввода дома в эксплуатацию. Действие данного положения распространяется на доходы физических лиц, полученные начиная с налогового периода 2019 года.



По словам Паюшина, дольщики сталкиваются с корректировкой площади жилья по итогам кадастрового учета в 70% случаев. Более того, существуют три методики обмера помещений, которые на 100 кв. м отличаются на 3—5 кв. м. Разные кадастровые инженеры применяют разные методики обмеров, что вносит неопределенность в итоговую площадь жилья, пояснил собеседник агентства.

Доход при продаже недвижимости в России не облагается налогом, если указанное имущество находилось в собственности гражданина в течение минимального предельного срока владения. Такой срок был снижен с 2020 года до трех лет, но для квартир, приобретенных после 2016 года, он составляет пять лет. Минимальный срок владения также составляет три года, если недвижимость получена в собственность по наследству или договору дарения от члена семьи либо близкого родственника.