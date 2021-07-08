Российские фондовые индексы в четверг начали торги отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:04 мск потерял 0,57% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 872,73 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 1,01% и равнялся 1 624,89 пункта.

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Индекс Мосбиржи потерял нефтяной драйвер роста, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что вчера российский рынок акций вновь сумел подрасти, однако удержаться выше 3 900 пунктов не удалось. Как и днем ранее, во второй половине среды начала дешеветь нефть, снизив общий аппетит к риску.

«С большой вероятностью рост нефти прекратится на несколько дней, что спровоцирует небольшую коррекцию российского рынка акций, который торгуется сейчас на сильном сопротивлении, в качестве которого выступает верхняя граница восходящего канала», — комментирует эксперт.



Вчера мощно выступили перепроданные акции черных металлургов, воспользовавшихся ростом цен на свою продукцию. Впрочем, пока о формировании восходящего тренда или продолжения отскока по ним говорить не приходится, считает аналитик, основная угроза для сырьевых ресурсов исходит от дорожающего доллара, уверен он.

Екатерина САВЕЛЬЕВА