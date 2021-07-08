BELUGA GROUP объявила операционные результаты за первое полугодие 2021 года.



Результаты относительно первых полугодий 2020 и 2019 годов:

● Общие отгрузки увеличились на 1,3% и 16,3% соответственно — до 6,5 млн декалитров.

● Отгрузки партнерских брендов показали динамику плюс 21% и плюс 71% и составили 968 тыс. декалитров.

● Экспортные отгрузки суперпремиального бренда Beluga превысили показатели докризисного 2019 года и выросли на 107% относительно шести месяцев прошлого года.

В первом полугодии 2021-го общие отгрузки компании составили 6 540 тыс. декалитров, превысив на 1,3% аналогичный показатель 2020-го, рекордный из-за спроса, связанного с пандемией. Относительно допандемийного 2019 года отгрузки прибавили 16,3%, что говорит об уверенной динамике продаж BELUGA GROUP.

Отгрузки собственной продукции остались на уровне прошлого полугодия. При этом двузначные темпы роста демонстрируют бренды из сегмента премиум и выше, что, в свою очередь, улучшает маржинальность продаж. Отгрузки партнерских импортных брендов увеличились на 21%, до 968 тыс. декалитров.

Председатель правления BELUGA GROUP Александр Мечетин прокомментировал итоги первого полугодия: «Мы укрепили лидерство даже по сравнению с высокой базой аналогичного периода 2020 года, отмеченного резким всплеском продаж в марте и апреле на фоне пандемии. Таким образом, компания повторила успех прошлого полугодия и показала небольшой, но уверенный рост по закреплению своих позиций. Ключевым достижением для нас в отчетном периоде является улучшение микса продаж: увеличились отгрузки, во-первых, импортных марок, во-вторых, флагманского бренда Beluga, причем как в России, так и за рубежом, а в-третьих — премиальных продуктов. В целом первая половина этого года была насыщена масштабными событиями во всех направлениях нашего бизнеса. Неизменной остается стратегия диверсификации, которая приобретает новый виток развития в свете недавних событий.

В начале июня состоялось вторичное размещение акций компании: 2 миллиона бумаг было приобретено международными и российскими инвесторами, среди которых как крупнейшие фонды мира, так и физические лица. Средства от сделки — 5,6 миллиарда рублей — будут направлены на ускорение развития группы и внедрение трансформационных проектов. В числе приоритетных направлений — открытие новых точек собственной розничной сети, развитие e-commerce и, конечно же, продвижение бренда Beluga на экспорте.

Говоря о флагманском бренде, отмечу интерес со стороны США, где марка стремительно выросла на 73%. Также позитивная динамика отмечается в Израиле, Великобритании, Австралии, Германии, Польше, Словакии и Болгарии. Позиции Beluga на экспорте укрепились и по сравнению с докризисным 2019 годом.

Собственная розничная сеть, являясь отдельным успешным бизнесом, комплементарно дополняет нашу бизнес-модель. Количество торговых точек к концу полугодия превысило 700 магазинов, а объем продаж увеличился на 25%. Электронная коммерция продолжает бурный рост: за шесть месяцев реализация продукции по системе click & collect превысила показатель одиннадцати месяцев прошлого года. Доля e-commerce в общих продажах сети увеличилась в 2,5 раза, при этом в Москве и области — до 7,5%, а в Санкт-Петербурге — до 11%. Для более активного роста этого направления мы в том числе развиваем партнерство с маркетплейсом «СберМегаМаркет».

Являясь крупным и ответственным бизнесом, мы осознаем, что крайне важно соблюдать принципы устойчивого развития. В конце мая мы представили первый отчет об устойчивом развитии группы, подготовленный в соответствии с требованиями стандартов Глобальной инициативы по отчетности. В отчете мы раскрыли результаты, которых достигли в 2020 году в области развития бизнеса, охраны окружающей среды, ответственности перед сотрудниками и обществом, а также — инициативы в области устойчивого развития и действия, предпринимаемые компанией для противостояния COVID-19. Мы продолжим предпринимать новые шаги в этом направлении в интересах общества, сотрудников и будущих поколений.

Результаты первого полугодия являются ожидаемыми, и я высоко ценю приверженность команды, а также творческий проактивный подход коллег к задачам в условиях нестабильности и возрастающей конкуренции. На будущее у нас большие планы, мы с новыми целями и азартом начинаем второе полугодие».