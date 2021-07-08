Банк «Уралсиб» предлагает срочный вклад «Удачный старт». Депозит могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами «Уралсиба», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Минимальная сумма вклада «Удачный старт» составляет 2 млн рублей. Он может быть размещен на сроки 181 или 1 100 дней. Процентные ставки: 181 день — 5,2% годовых, 1 100 дней — 6,5% годовых. Открыть депозит можно в любом офисе банка.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока договора на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке до востребования (0,01% годовых). Продление невостребованного депозита на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов банка по соответствующим сумме, валюте и сроку.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Екатерина САВЕЛЬЕВА

