В России намерены рассмотреть вопрос выдачи льготных кредитов на низкоуглеродные автомобили, заявил в интервью ТАСС директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак.

«Планируем рассмотреть вопросы корректировки программы льготного кредитования для того, чтобы они распространялись в том числе и на низкоуглеродный транспорт», — сообщил Пак.

По его словам, Минпромторг совместно с Министерством экономического развития уже внесли проект концепции в правительство. «Проект представляет собой распоряжение до 2030 года, охватывающий весь комплекс мероприятий — от того, что и как мы будем производить, локализовывать, как развивать инфраструктуру. Также в концепции комплексно рассмотрены вопросы стимулирования спроса. Приведу несколько параметров — ожидаем, что к 2024 году в России будет ежегодно продаваться и производиться не менее 28 тыс. электромобилей, а к 2030-му эта доля вырастет как минимум до 10% от рынка», — пояснил Пак.

Отвечая на вопрос о частных инвестициях в программу, он сообщил, что есть ряд государственных компаний, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры и компонентной базы, в том числе «Россети» и «Росатом». «В концепции мы не прописываем: «компания А должна вложить такое-то количество денег», хотя могу сказать, что есть ряд государственных компаний, которые заинтересованы в развитии инфраструктуры и компонентной базы, в том числе «Россети» и «Росатом», — отметил Пак.

Кредиты Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Зоя ВАСЮТЧЕНКО