Доходность бумаг иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF), допущенных к торгам на российских биржах, должна определяться индексом из перечня Банка России или иным иностранным фондовым индексом. При этом биржа будет обязана нанять маркет-мейкера, который обеспечит справедливую цену и объемы торгов этими бумагами. Такие требования допуска ценных бумаг иностранных ETF к организованным торгам устанавливает проект указания Банка России .

Предполагается, что оно вступит в силу с 1 октября 2021 года.

Регулятор также вводит дифференцированные требования к средней стоимости чистых активов ETF за последние три месяца в зависимости от характера листинга ценных бумаг фонда. При наличии у фонда договора с биржей — это не менее 25 млн рублей, а без заключения такого договора — не менее 100 млрд рублей. «Такие высокие пороговые значения для так называемого неспонсируемого листинга препятствуют выходу на российские биржи небольших и рискованных иностранных биржевых инвестиционных фондов», — объясняет ЦБ.

Отмечается, что важным событием станет отмена с 1 апреля 2022 года двух требований. Во-первых, с этого момента не нужно будет в проспекте иностранного фонда указывать российскую биржу, на которой планируется торговать ценными бумагами. Во-вторых, в перечень уполномоченных лиц, осуществляющих покупку таких бумаг, уже не потребуется включать российского брокера.

Все эти меры позволят привлечь на российский рынок качественные фонды, которые обращаются на топовых площадках, считают в Банке России.

ЦБ также подготовил поправки в положение «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». В поправках определен порядок включения в котировальные списки бирж ценных бумаг иностранных ETF, состав и сроки раскрытия информации о них, указаны сроки делистинга ценных бумаг биржей в случае получения соответствующих рекомендаций от ее совещательного органа.