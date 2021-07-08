Ключевой ставкой Центробанк регулирует стоимость коротких денег, сообщил в интервью «Коммерсанту — Ярославль» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

«Нам часто говорят: вы повышаете ключевую ставку — ипотека будет дороже. Не факт. Дело в том, что стоимость денег зависит от сроков кредитования. Ключевой ставкой мы регулируем стоимость коротких денег. Мы повышаем ставку — достаточно быстро и практически параллельно с ключевой меняются ставки по кредитам и по депозитам на срок до года. В меньшей мере меняются ставки на срок до трех лет», — пояснил Тремасов.

По его словам, ставки на 10—30 лет являются долгосрочными, и они главным образом зависят от доверия рынка к политике ЦБ, от уверенности населения, бизнеса, банков, инвесторов в том, что регулятор сможет удержать инфляцию вблизи 4%. «Ведь если мы с этой задачей справляемся, значит, в среднем наша ставка будет вблизи нейтрального уровня, который мы оцениваем 5—6%», — добавил эксперт.

Тремасов отметил, что если бы Банк России не реагировал на происходящее в стране, то долгосрочные ставки пошли бы вверх очень существенно, потому что рынок начал бы сомневаться в том, что ЦБ способен удержать инфляцию. «То есть могли возникнуть какие-то подозрения, это пошатнуло бы доверие и вызвало бы рост ставок, и в этом случае отреагировала бы и ипотека», — заключил он.

Анна КОМАРОВА