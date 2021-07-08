Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по «Семейной ипотеке» до 5% годовых. Другие условия ипотечной программы остались неизменными, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Семейную ипотеку» в банке «Санкт-Петербург» можно оформить на срок кредитования до 30 лет семьям с детьми. А теперь льготной ипотекой могут воспользоваться семьи, в которых есть как минимум один ребенок, рожденный с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года.

По условиям программы первоначальный взнос составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья и выше. В эту сумму может быть включен материнский капитал или субсидия.

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Кредит можно оформить всего по одному документу — по паспорту, если первоначальный взнос составляет 30% и выше, предоставление документов о трудоустройстве и доходах не требуется.

Сумма кредита в рамках программы может составлять от 500 тыс. до 12 млн рублей в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Московской области или до 6 млн рублей — в других регионах (например, в Новосибирске и Калининграде). Кредит можно взять на покупку строящегося жилья, готового жилья от застройщика или на рефинансирование ипотечного кредита, взятого в другом банке.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

