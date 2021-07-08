ЦБ установил официальные курсы валют с 9 июля.

Курс доллара вырос на 1 рубль 14 копеек, составив 75,1952 рубля (74,058 рубля на 8 июля). Курс евро повысился на 1 рубль 22 копейки, до 88,7755 рубля (с 87,5588 рубля на 8 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 14:06 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 75,14 рубля (плюс 42 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 88,9 рубля (плюс 81 копейка).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 74,62—75,35 рубля за доллар и 88—88,96 рубля за евро.

Анна КОМАРОВА