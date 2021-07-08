Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже на 15:12 мск прибавил 95 копеек к закрытию предыдущей сессии и составил 89,04 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки. В последний раз курс евро поднимался до такого значения 3 июня 2021 года.

Курс доллара на 15:12 вырос на 51 копейку к закрытию предыдущей сессии и составил 75,22 рубля.

На 15:19 мск курс евро расчетами «завтра» повысился на 91 копейку и составил уже 88,99 рубля. Доллар на тот же момент времени подорожал на 46 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и стоил 75,18 рубля.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО

