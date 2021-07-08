Правительство России выделит еще 6 млрд рублей на развитие села, 2 млрд рублей из которых будут направлены на поддержку сельской ипотеки, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина.

«На развитие сельских территорий сегодня выделим еще 6 миллиардов рублей. Такое решение также принято по поручению главы государства. Два миллиарда из них пойдут на поддержку сельской ипотеки. Это дополнительно позволит улучшить жилищные условия не менее чем для 14 тысяч семей, а по итогам года — не менее 35 тысяч семей», — сообщил Мишустин в четверг на заседании Кабмина.

По словам главы Кабмина, около 2,8 млрд рублей будут направлены на повышение обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой в рамках проекта «современный облик сельских территорий». Мишустин отметил, что эти средства позволят провести соответствующие мероприятия в 26 регионах страны.

«И более 1 миллиарда пойдет на создание и обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, организацию освещения, пешеходной инфраструктуры в 44 субъектах РФ. Также 68 миллионов рублей направим на строительство дороги к центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в Костромской области», — добавил премьер-министр.

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Анна КОМАРОВА