Банк России с 8 июля отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у компании «Престиж-Полис» (Москва, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 3889). Об этом сообщается в документе , опубликованном на сайте регулятора.

Уточняется, что у СК «Престиж-Полис» отозваны лицензии на осуществление добровольного имущественного страхования и на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, акционерного общества «Страховая группа «Престиж-Полис», — говорится в сообщении ЦБ.



Как поясняет регулятор, решение об отзыве страховых лицензий принято в связи с нарушением страховщиком установленных Банком России требований порядка инвестирования собственных средств (капитала), требований порядка инвестирования средств страховых резервов, которые должны быть сформированы с учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

