Всероссийский союз страховщиков видит предпосылки развития добровольного страхования долговременного ухода, сообщается в релизе организации.

Для разработки оперативных решений и их апробации в регионах сформирован пилотный проект, задачей которого будет организация функционирования системы в нескольких субъектах РФ. Реализацию этого проекта планируется осуществить в 2021–2022 годах.

В ВСС обратили внимание на общемировые тенденции в вопросах такого страхования. Так, большинство стран мира с развитой системой долговременного ухода (СДУ) используют многоканальность в вопросах источников финансирования долговременного ухода за нуждающимися гражданами.

Кроме того, с 2018 по 2021 год СДУ реализовывалась в виде пилотного проекта. Так, с 2018 года проект реализовывался в Рязанской, Костромской, Тульской, Волгоградской и Новгородской областях; с 2019 года – в Кировской, Кемеровской и Камчатской областях, Ставропольском крае, Мордовии и Татарстане; с 2020 года – в Новосибирской, Воронежской, Тюменской и Тамбовская областях, Алтайском крае и Бурятии; с 2021 года – в Амурской, Самарской, Нижегородской и Ульяновской областях, Забайкальском и Приморском краях. В ряде этих регионов пилотный проект по внедрению СДУ реализуется не на всей территории субъекта, а в отдельных муниципалитетах и учреждениях.

Минтруд подсчитал траты на систему долговременного ухода для пожилых Министерство труда представило в правительство первые оценки будущих расходов на систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, пишет «Коммерсант» . Так, к 2030 году при распространении на всю страну она может потребовать от 300 млрд до 600 млрд рублей в год, а число работников, занятых в этой системе, может составить до полумиллиона человек, число клиентов — до 1,9 млн человек.

В настоящее время соцуслуги в России получают 1,8 млн человек. По прогнозам Финансового университета при правительстве РФ, при постепенном запуске системы долговременного ухода в РФ с умеренными темпами выявления нуждающихся в посторонней помощи, не охваченных текущей системой, к 2035 году численность получателей социальных услуг составит 3,4 млн человек. При этом численность нуждающихся в большем объеме ухода составит 1,2 млн человек.

По результатам анализа, проведенного компанией «Росгосстрах-Жизнь», ориентировочным ежегодным тарифом страхования риска долговременного ухода может являться: для мужчин 40 лет – 17 тыс. рублей, для женщин 40 лет – 26 тыс. рублей. С уменьшением возраста вступающих в страховую систему, ежегодный размер тарифа снижается до 6,3 тыс. рублей, с увеличением возраста до 60 лет – растет до 186 тыс. рублей.

«Всероссийский союз страховщиков видит возможность организации финансирования СДУ, включающей элементы как добровольного, так и обязательного страхования. При этом пилотные продукты в рамках добровольного страхования СДУ можно запустить в ближайшее время и провести анализ спроса, параметров продуктов в пилотных субъектах РФ. Полученные результаты будут полезны при тиражировании практики добровольного страхования на территории всей страны, а также в рамках моделирования запуска обязательного страхования СДУ», – говорится в релизе.

Анна КОМАРОВА