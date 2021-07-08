Основные фондовые торги в России завершились в четверг снижением ключевых индикаторов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи потерял 0,87% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 3 861,08 пункта. Индекс РТС упал на 0,84% — до отметки 1 627,64.

Наиболее заметно снизились в цене акции «Детского мира» (минус 5,7%), «РусГидро» (минус 4,99%), привилегированные и обыкновенные акции «Татнефти» (минус 3,47% и минус 2,96% соответственно), бумаги «Сургутнефтегаза» (минус 2,54%). Акции «Газпрома» подешевели на 1,9%, МТС — на 1,65%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,57%, «Норникеля» — на 0,66%, Mail.ru — на 0,89%, СберБанка — на 0,43%.

В лидерах роста котировок оказались обыкновенные акции «АЛРОСы» (плюс 2,57%), Мосбиржи (плюс 0,8%), «Магнита» (плюс 0,75%), «Ростелекома» (плюс 0,62%), «Полюса» (плюс 0,23%). Котировки бумаг «Яндекса» повысились на 0,06%.



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«Неясно, надолго ли это снижение, — комментирует ситуацию на рынке старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Пока на площадках слишком много эмоций, которые закрывают собой реальность. За рубежом минус, нефть штормит, как давно не штормило, а рынки забрались слишком высоко — оттуда точно есть куда падать».

Бодрова добавляет, что «в заметном минусе сегодня акции компаний нефтегазового сектора на фоне сильнейшей нефтяной волатильности».



«На мировых фондовых биржах в четверг преобладали продажи, но американские индексы и нефть все же стремились отступить от минимумов дня и краткосрочных поддержек. Последнее указывает на возможность отскока наверх в конце недели, что актуально и для российских активов. В пятницу наиболее интересной можно назвать статистику по инфляции в Китае, выступление главы ЕЦБ, ряд макроданных из Великобритании и операционные результаты «АЛРОСы» за июнь», — пишет аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Ася ШАЛИМОВА