Рубль немного подешевел к доллару и более заметно — к евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 74,74 рубля, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 88,49 рубля (плюс 41 копейка).



В ходе сессии было проведено 49,9 тыс. сделок с долларом на 2,8 млрд долларов и 6,9 тыс. сделок с евро на 359 млн евро. Курсовые диапазоны равнялись 74,62—75,35 рубля за доллар и 88—89,19 рубля за евро.

«Развивающиеся валюты в большинстве своем активно снижаются, чему поначалу способствовало умеренное повышение доллара. Однако утром он стал быстро сдавать позиции, но развивающиеся валюты лишь ускорили нисходящую динамику. Давление на сектор оказывает бегство инвесторов из рисковых активов, а также опасение замедления экономического роста из-за возможного всплеска пандемии, что в первую очередь ударит по развивающимся экономикам», — отмечается в комментарии эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, распространенном во время торгов.

Ася ШАЛИМОВА

