Динамика отраслевых финансовых потоков указывает на продолжение роста экономической активности в РФ в июне, свидетельствуют данные Банка России, который ведет соответствующий мониторинг .

«Данные финансовых потоков указывают на продолжение роста экономической активности в июне. Основным драйвером выступили отрасли, ориентированные на внешний спрос и выступающие бенефициарами восстановления мировой экономики и повышения цен на основные сырьевые товары. Также активно росли финансовые потоки в отраслях, ориентированных на промежуточный спрос. В потребительском секторе финансовые потоки остались выше уровня I квартала. В инвестиционных отраслях замедлилось снижение входящих потоков, при этом продолжился рост исходящих потоков», — отмечается в резюме обзора.

Объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, за июнь 2021 года вырос по сравнению с маем и средним уровнем I квартала. Рост объема платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и государственного управления по отношению к среднему значению I квартала 2021 года составил 1,9% после 2% в мае.

В отчетном месяце в отраслях, ориентированных на внешний спрос, рост объема входящих финансовых потоков относительно среднего уровня I квартала 2021 года составил 12,5% (в мае наблюдалось падение среднедневного платежа на 1,1%). Основной положительный вклад внесло ускорение роста платежей в добыче сырой нефти и газа на фоне постепенного увеличения добычи нефти и повышения цен.

В отраслях, ориентированных на потребительский спрос, в июне рост объема входящих платежей относительно среднего в I квартале 2021 года замедлился до 1,1% с 3% в мае.

«Замедление роста в розничной торговле и смешанная динамика в отраслях услуг указывают на возможное снижение роста потребительской активности. Ухудшение эпидемической ситуации привело к введению ряда ограничительных мер, которые коснулись и сектора потребительских услуг. Их действие началось ближе к концу месяца и не могло значительно повлиять на июньские объемы платежей, поэтому эффект ограничений на активность можно будет оценить по итогам июля», — рассуждают в ЦБ.

В отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, объем входящих финансовых потоков уменьшился (минус 4,3%) относительно среднего уровня I квартала 2021 года. В Центробанке полагают, что сокращение входящих платежей в инвестиционных отраслях носит временный характер, поскольку рост исходящих платежей из этой группы отраслей продолжается. Тем не менее неопределенность в отношении перспектив дальнейшего восстановления спроса на фоне сохраняющейся сложной эпидемической ситуации продолжает сдерживать инвестиционную активность.



Динамика входящих финансовых потоков на региональном уровне в июне была разнонаправленной. В большинстве федеральных округов (за исключением Центрального и Сибирского ФО) во II квартале наблюдалась более умеренная динамика платежей по сравнению с I кварталом. Однако такая картина, вероятно, во многом отражает исчерпание потенциала восстановительного роста в отраслях обрабатывающего сектора, заключают в ЦБ.

Ася ШАЛИМОВА